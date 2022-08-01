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Российского депутата оштрафовали за отсутствие дверей в туалете школы

В Екатеринбурге депутата оштрафовали на 13 тыс. рублей за школьный туалет без дверей

Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ

В Екатеринбурге депутата Татьяну Вяткину оштрафовали на 13 тысяч рублей за отсутствие дверей в туалете школы № 168, где она работает директором. Об этом рассказал URA.ru представитель региональной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что нарушения в работе российского депутата были выявлены после проверки уборных комнат для мальчиков и девочек в учебном учреждении. «Отсутствовали сиденья в санузле, а также двери на кабинках. Кроме того, отсутствовали знаки о запрете курения перед входом в санузлы в здании школы, а также на территории образовательного учреждения. В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила административное дело», — отметил представитель ведомства.

Вяткиной предписали выплатить два штрафа на общую сумму 13 тысяч рублей. Вскоре после этого все нарушения в образовательном учреждении устранили.

Татьяна Вяткина стала депутатом думы Екатеринбурга в марте. Тогда она победила на довыборах в Верх-Исетском округе №2.

Ранее сообщалось, что завуча лицея № 12 в Екатеринбурге Лилию Ардашеву передумали увольнять после скандала с «ЛГБТ-танцем» учащихся. Кадры с танцем лицеистов, на которых они снимают рубашки и двигаются топлес в портупеях, появились в сети 31 мая. После этого министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора лицея, но за нее вступились родители учеников и губернатор региона Евгений Куйвашев.

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Анна Щербакова
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