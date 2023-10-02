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22:42, 2 октября 2023Мир

Сенатор указал на высокий уровень бедности в США из-за помощи Украине

Сенатор Пол: США должны помогать своим гражданам, а не коррупции на Украине

Фото: REUTERS / Jonathan Ernst

Соединенные Штаты должны помогать своим гражданам, а не отправлять деньги коррумпированному правительству Украины. Об этом заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол в соцсети Х.

«Миллионы американцев ежедневно страдают, пытаясь свести концы с концами. Справедливо ли отправлять тяжело заработанные деньги коррумпированному иностранному правительству?» — отметил политик.

Пол заявил, что его присяга «требует ставить на первое место американцев, а не украинский олигархат». Так политик прокомментировал публикацию в американских СМИ выдержек из правительственного документа о том, что восприятие коррупции на Украине может подорвать доверие зарубежных лидеров.

Ранее издание Politico написало о том, что чиновники Белого дома всерьез обеспокоены высоким уровнем коррупции на Украине и готовы принимать меры по ее снижению, в противном случае союзники президента США Джо Байдена могут отказаться от дальнейшего предоставления помощи Киеву.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что США попросили Украину не допускать в стране коррупционных скандалов в течение 45 дней.

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    Марина Совина
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