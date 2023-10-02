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12:59, 2 октября 2023Из жизни

Женщина тайно потратила 177 миллионов рублей работодателя на роскошную жизнь

В Шотландии женщина похитила 1,5 миллиона фунтов стерлингов у работодателя

Фото: Stephen Lam / Reuters

Жительница Шотландии присвоила 1,5 миллиона фунтов стерлингов (177,6 миллиона рублей) работодателя и потратила их на роскошную жизнь. Об этом сообщает Daily Record.

55-летняя Колин Мюрхед работала в компании, занимающейся переработкой металла, в городе Абердин с июня 2015-го по октябрь 2021 года. В течение этого времени помощник по административным вопросам создавала фальшивые счета на имя несуществующих клиентов и похищала деньги работодателя. На украденные средства женщина отдыхала в дорогих отелях, покупала автомобили, мотоциклы и дома на колесах. Кроме того, она тратила деньги на благотворительные мероприятия, оплачивая еду и алкоголь для всех присутствующих.

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О действиях Мюрхед стало известно лишь спустя шесть лет, когда ее коллега изучил документы и обнаружил несуществующего клиента компании. Полиция провела обыск в доме женщины, в ходе которого обнаружила у нее документы о покупке транспортных средств, наличные, а также подарочные сертификаты на крупные суммы. Женщину арестовали. Она призналась, что создала фальшивые документы и присвоила деньги компании. Ей грозит от трех лет лишения свободы. Первое слушание по ее делу состоится в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что у бывшей судьи в США отняли юридическую лицензию из-за кражи денег у 97-летнего дяди-ветерана. Пожилой родственник был одним из первых афроамериканских летчиков ВВС США и участвовал во Второй мировой войне.

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