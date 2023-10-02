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11:38, 2 октября 2023Бывший СССР

Полковник высказался о мобилизационных возможностях Украины

Полковник Кнутов: Украина может начать мобилизовывать студентов для наступления

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

У Украины еще остались ресурсы для продолжения мобилизации, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его мнению, власти республики могут начать призывать студентов, чтобы продолжить наступление. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Ресурс есть. Там были отсрочки, связанные с обучением, то есть 20-летние студенты», — описал ситуацию военный эксперт.

Юрий Кнутов считает, что Киеву нужно больше солдат, чтобы вымотать российских военных.

«Если говорить объективно, тактика мясных штурмов не предусматривает особую выручку личного состава. Основная цель этих штурмов — за счет большого количества атак, так называемых накатов измотать наших военнослужащих. Когда они уже устанут, в действие вступают подготовленные профессионалы — украинские военные, которые могут прорвать линию обороны. Таким образом сейчас Украина пытается продвигаться вперед», — заключил он.

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Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в колонке для газеты The Daily Telegraph предложил Киеву активнее призывать на службу молодежь. Он считает, это поможет не допустить снижения темпов наступления.

24 августа секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил дополнительный призыв в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Он отметил, что об этом просят военные. «Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года», — сказал Данилов.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский продлил действие военного положения в стране. Также он подписал документ о продолжении мобилизации. Оба положения действуют до 15 ноября 2023 года.

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    Варвара Кошечкина
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