Украинский дрон сбили на подлете к Крыму

Shot: пограничники сбили из БТР-80 украинский дрон на подлете к Крыму

Российские пограничники сбили из БТР-80 украинский дрон на подлете к Крыму. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, накануне вечером беспилотник нес снаряды поражающего действия.

При падении два снаряда внутри дрона сдетонировали. В результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.

25 сентября сообщалось, что над Крымом и Черным морем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника. В Минобороны России разъяснили, что дроны были направлены со стороны Украины.

Сведений о пострадавших тогда не поступало.

До этого удалось ликвидировать украинский дрон в Тульской области.

