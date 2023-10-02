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14:56, 2 октября 2023Наука и техника

На экране iPhone нашли невидимый QR-код

The Information: на всех смартфонах Apple с 2020 года печатают невидимый QR-код

Фото: Mike Segar / Reuters

Компания Apple маркирует все смартфоны скрытыми QR-кодами. Об этом сообщает издание The Information.

По информации инсайдеров, QR-код выгравирован на дисплее устройства — при этом он такой маленький, что его нельзя увидеть без специального оборудования. Коды помогают Apple контролировать производство передних панелей для iPhone и экономить значительные средства.

Источники издания нашли информацию, что Apple начала печатать скрытые знаки таким образом на всех своих смартфонах начиная с 2020 года. Маркировка осуществляется на предприятиях Lens Technology и Biel Crystal, которые производят передние панели. По словам специалистов, невидимый QR-код помогает Apple узнавать, какое количество экранов для iPhone было отбраковано в ходе производства.

Так, до введения маркировки 3 из 10 панелей оказывались браком. После введения практики нанесения QR-кодов производители стали отбраковывать лишь 1 из 10 передних панелей. Инсайдеры сообщили, что раньше QR-код располагался рядом с передней камерой iPhone, однако затем его перенесли на нижнюю рамку дисплея.

Ранее стало известно, что Apple начала маркировать упаковку iPhone 15 невидимыми для человеческого глаза символами. Специальные QR-коды подтверждают подлинность смартфонов.

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    Андрей Ставицкий
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