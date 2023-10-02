Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:49, 2 октября 2023Ценности

Ирина Шейк возмутила фанатов постаревшим видом на модном показе

Фото: Swan Gallet / WWD / Getty Images

Российская супермодель Ирина Шейк вышла на подиум на показе бренда Vivienne Westwood в откровенном наряде и возмутила фанатов внешним видом. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

37-летнюю манекенщица продефилировала в белом платье на бретелях с пышной юбкой, выраженной областью талии и глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. Помимо этого, звезда надела плотные блестящие чулки и красные балетки, декорированные бантами. Образ Шейк был дополнен макияжем в нейтральных тонах с акцентом на глазах и распущенные темные волосы.

Поклонники оценили внешность знаменитости в комментариях под материалом. «Она стареет и измождена. Для женщины, у которой нет никаких талантов, проходка была неплохой», «Обычно я не комментирую возраст женщины, но она ужасно стареет! Лицо у нее такое осунувшееся», «Ужасно стареет. Во-первых, влияет ее работа, а также образ жизни наверняка добавляет лишние годы», — высказались они.

Ранее в сентябре Ирина Шейк прошлась по подиуму без бюстгальтера и в мужских трусах. В размещенном ролике модель продефилировала в упомянутом нижнем белье, надетом поверх черных колготок.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия отказалась закупать газ у России

    «Патриоты России» извинились за публикацию о чеченском отряде «Ахмат»

    Режиссер «Гардемаринов» устроила конфликт на красной дорожке премьеры

    В США заявили о потере силы сдерживания против России

    Ирина Шейк возмутила фанатов постаревшим видом на модном показе

    Глава МИД Италии отреагировал на принятие США бюджета без поддержки Киева

    Microsoft выпустит упрощенную версию Windows

    Российский третьеклассник пришел на день рождения друга и попал в реанимацию

    В Херсоне сообщили о повреждении транспортного предприятия

    Российские миллиардеры резко разбогатели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости