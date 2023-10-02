Ирина Шейк возмутила фанатов постаревшим видом на модном показе

Российская супермодель Ирина Шейк вышла на подиум на показе бренда Vivienne Westwood в откровенном наряде и возмутила фанатов внешним видом. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

37-летнюю манекенщица продефилировала в белом платье на бретелях с пышной юбкой, выраженной областью талии и глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. Помимо этого, звезда надела плотные блестящие чулки и красные балетки, декорированные бантами. Образ Шейк был дополнен макияжем в нейтральных тонах с акцентом на глазах и распущенные темные волосы.

Поклонники оценили внешность знаменитости в комментариях под материалом. «Она стареет и измождена. Для женщины, у которой нет никаких талантов, проходка была неплохой», «Обычно я не комментирую возраст женщины, но она ужасно стареет! Лицо у нее такое осунувшееся», «Ужасно стареет. Во-первых, влияет ее работа, а также образ жизни наверняка добавляет лишние годы», — высказались они.

Ранее в сентябре Ирина Шейк прошлась по подиуму без бюстгальтера и в мужских трусах. В размещенном ролике модель продефилировала в упомянутом нижнем белье, надетом поверх черных колготок.