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16:12, 30 сентября 2023Ценности

Ирина Шейк прошлась по подиуму без бюстгальтера и в мужских трусах

Скриншот: видео @i_d

Российская модель Ирина Шейк прошлась по подиуму во время показа бренда Schiaparelli в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует портал Boutique Mags в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 37-летняя манекенщица продефилировала в белых мужских трусах, надетых поверх черных колготок. Кроме того, звезда примерила черный оверсайз-пиджак, украшенный многочисленными декоративными элементами в виде золотого замка и цепей. При этом в видео видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, волосы Шейк были распущены и уложены назад, а на лицо нанесен макияж в нейтральных оттенках. Свой образ она дополнила сумкой белого, красного и черного цветов, а также туфлями на высоком каблуке.

Ранее в сентябре Ирина Шейк восхитила фанатов фото в кружевном нижнем белье. Модель позировала в прозрачном костюме, сквозь ткань которого виднелся комплект кружевного нижнего белья. Образ Шейк дополняли корсет и чулки на подтяжках.

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    Екатерина Ештокина
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