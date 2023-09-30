Ирина Шейк прошлась по подиуму без бюстгальтера и в мужских трусах

Российская модель Ирина Шейк прошлась по подиуму во время показа бренда Schiaparelli в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует портал Boutique Mags в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 37-летняя манекенщица продефилировала в белых мужских трусах, надетых поверх черных колготок. Кроме того, звезда примерила черный оверсайз-пиджак, украшенный многочисленными декоративными элементами в виде золотого замка и цепей. При этом в видео видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, волосы Шейк были распущены и уложены назад, а на лицо нанесен макияж в нейтральных оттенках. Свой образ она дополнила сумкой белого, красного и черного цветов, а также туфлями на высоком каблуке.

Ранее в сентябре Ирина Шейк восхитила фанатов фото в кружевном нижнем белье. Модель позировала в прозрачном костюме, сквозь ткань которого виднелся комплект кружевного нижнего белья. Образ Шейк дополняли корсет и чулки на подтяжках.