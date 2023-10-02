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00:50, 2 октября 2023Бывший СССР

Католикос назвал причины потери Арменией Нагорного Карабаха

Католикос Гарегин II: политика Армении и раскол стали причиной потери Карабаха

Фото: Kevin Liffey / Reuters

Католикос всех армян Гарегин II назвал причины, приведшие к тяжелой ситуации в Карабахе. В числе прочего он указал на недолжную реакцию мирового сообщества на действия Азербайджана, политику властей Армении и раскол в армянском обществе. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-канцелярию Св. Эчмиадзина.

«Перед лицом этой национальной трагедии с сожалением констатируем, что несоразмерная реакция мира на захватнические, геноцидальные действия Азербайджана, политика властей Республики Армения в отношении Арцаха и раскол нашего народа привели к потере Арцаха» — заявил он.

Гарегин II выразил мнение, что сейчас сама Армения стоит перед той же угрозой. Он указал, что сейчас открыто говорится об угрозах суверенитету и государственности. «Вызовы в сфере безопасности, территориальные потери, поспешность в процессе установления мира под очевидным принуждением, а также методы коммуникации с обществом создали атмосферу недоверия, что может привести к болезненным процессам в сложной ситуации», — сказал католикос.

Ранее в кабинете министров Армении заявили о скором завершении переезда всех желающих из Карабаха. По последним данным, в Армению из Нагорного Карабаха прибыло 100 514 армян.

28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

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    Екатерина Подвигина
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