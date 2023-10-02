Ким Кардашьян заметили флиртующей на публике с популярным спортсменом

Телезвезда Ким Кардашьян и игрок в американский футбол Том Брэди решили пофлиртовать на публике. Об этом пишет TMZ.

По информации издания, знаменитостей заметили на благотворительном аукционе Reform Alliance в Нью-Джерси. Сообщается, что они намеревались купить картину художника Джорджа Кондо. Известно, что Кардашьян начала торги с 500 долларов, после чего в схватку вступил Брэди, предлагая более высокую цену.

Как сообщают инсайдеры, имя которых не раскрывается, на протяжении мероприятия звезды кокетничали между собой и смеялись. Когда ставка одной из сторон достигла двух миллионов долларов (194 миллиона рублей), организаторы аукциона вмешались и решили, что оба участника получат по картине упомянутого художника за данную стоимость.

Ранее в сентябре Ирину Шейк заметили у дома Тома Брэди после слухов о воссоединении с Купером. Папарацци запечатлели 37-летнюю манекенщицу рядом со зданием в Нью-Йорке, в котором расположены апартаменты спортсмена.

