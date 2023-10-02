Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:22, 2 октября 2023Ценности

Ким Кардашьян заметили флиртующей на публике с популярным спортсменом

Том Брэди

Том Брэди. Фото: Tim Heitman-USA TODAY Sports / Reuters

Телезвезда Ким Кардашьян и игрок в американский футбол Том Брэди решили пофлиртовать на публике. Об этом пишет TMZ.

По информации издания, знаменитостей заметили на благотворительном аукционе Reform Alliance в Нью-Джерси. Сообщается, что они намеревались купить картину художника Джорджа Кондо. Известно, что Кардашьян начала торги с 500 долларов, после чего в схватку вступил Брэди, предлагая более высокую цену.

Как сообщают инсайдеры, имя которых не раскрывается, на протяжении мероприятия звезды кокетничали между собой и смеялись. Когда ставка одной из сторон достигла двух миллионов долларов (194 миллиона рублей), организаторы аукциона вмешались и решили, что оба участника получат по картине упомянутого художника за данную стоимость.

Ранее в сентябре Ирину Шейк заметили у дома Тома Брэди после слухов о воссоединении с Купером. Папарацци запечатлели 37-летнюю манекенщицу рядом со зданием в Нью-Йорке, в котором расположены апартаменты спортсмена.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ заражаются инфекциями, которые не лечатся антибиотиками. Почему это угрожает всей Западной Европе?

    В Паралимпийском комитете России назвали возможное число участников Игр-2024

    Метеорологи спрогнозировали первый снег в Москве на этой неделе

    Кремль ответил на вопрос об обращении Путина в годовщину штурма Белого дома

    Ливень затопил пригород Стамбула и попал на видео

    В сети описали внешность Инстасамки в шубе фразой «2012-й возвращается»

    В Кремле подвели итоги противостояния Ельцина и Верховного Совета в 1993 году

    Двухлетний мальчик умер в торговом центре в Москве

    В МИД России анонсировали ответ на санкции Канады

    В Кремле оценили возможность вооруженного политического противостояния в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости