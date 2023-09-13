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12:49, 13 сентября 2023Ценности

Ирину Шейк заметили у дома Тома Брэди после слухов о воссоединении с Купером

Фото: TheImageDirect.Com / Legion-media.ru

Российскую супермодель Ирину Шейк, которую ранее заподозрили в воссоединении с актером Брэдли Купером, заметили у дома предполагаемого возлюбленного, игрока в американский футбол Тома Брэди. Снимки публикует Page Six.

Папарацци запечатлели 37-летнюю манекенщицу рядом со зданием в Нью-Йорке, в котором расположены апартаменты спортсмена. Знаменитость была в черном комбинезоне, надетом поверх платья-комбинации с леопардовым принтом. В качестве обуви она выбрала кеды Adidas, а волосы заплела в косу.

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Инсайдеры сообщили журналистам, что сначала в квартиру прибыл сам Брэди, а позже у дома появилась Шейк. По словам источников, пара, которая по слухам состоит в романтических отношениях, провела внутри остаток всего дня.

При этом ранее Ирину Шейк заподозрили в возобновлении романа с Брэдли Купером, с которым они воспитывают шестилетнюю дочь Лею де Сьен Шейк Купер. Модель встречалась с актером с 2015 года, однако в 2019 году звезды расстались. Пара согласилась оформить равноправную опеку над ребенком.

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    Карина Черных
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