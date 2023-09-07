Ирину Шейк заподозрили в воссоединении с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк подогрела слухи о возобновлении романа с американским актером Брэдли Купером. Фотографии пары, которую заметили вместе на улицах Нью-Йорка, публикует Page Six.

Манекенщицу заподозрили в воссоединении с бывшим возлюбленным из-за очередного совместного появления на публике.

Папарацци засняли знаменитостей вместе с их шестилетней дочерью Леей у школы. Купер был одет в синюю футболку и шорты в тон в сочетании с грубыми кроссовками, а Шейк предпочла платье-свитшот черного цвета и высокие сапоги на каблуках.

При этом пара и их представители никак не комментировали слухи о предполагаемом воссоединении.

Ирина Шейк состояла в романтических отношениях с американским актером Брэдли Купером с 2015 года, однако в 2019 году звезды расстались после четырех лет отношений. Знаменитости воспитывают дочь Лею де Сьен Шейк Купер, родившуюся в 2017 году. Пара согласилась оформить равноправную опеку над ребенком.