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10:49, 7 сентября 2023Ценности

Ирину Шейк заподозрили в воссоединении с Брэдли Купером

Фото: Regina Wagner / Globallookpress.com

Российская супермодель Ирина Шейк подогрела слухи о возобновлении романа с американским актером Брэдли Купером. Фотографии пары, которую заметили вместе на улицах Нью-Йорка, публикует Page Six.

Манекенщицу заподозрили в воссоединении с бывшим возлюбленным из-за очередного совместного появления на публике.
Папарацци засняли знаменитостей вместе с их шестилетней дочерью Леей у школы. Купер был одет в синюю футболку и шорты в тон в сочетании с грубыми кроссовками, а Шейк предпочла платье-свитшот черного цвета и высокие сапоги на каблуках.

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При этом пара и их представители никак не комментировали слухи о предполагаемом воссоединении.

Ирина Шейк состояла в романтических отношениях с американским актером Брэдли Купером с 2015 года, однако в 2019 году звезды расстались после четырех лет отношений. Знаменитости воспитывают дочь Лею де Сьен Шейк Купер, родившуюся в 2017 году. Пара согласилась оформить равноправную опеку над ребенком.

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    Карина Черных
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