Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:37, 2 октября 2023Россия

В Тобольске потушили пожар в жилом доме после взрыва газа

В МЧС заявили, что пожар в пятиэтажном доме в Тобольске ликвидирован
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Ремезова в Тобольске ликвидирован. Об этом сообщил ГУ МЧС по Тюменской области в своем Telegram-канале.

«Открытое горение ликвидировано. На данный период времени проходит проливка конструкций», — уточнил врио начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.

В результате происшествия три человека пострадали и были госпитализированы в ближайшее медучреждение. По данным МЧС, всего из здания эвакуировали 296 человек. Они разместились у родственников и в пункте временного пребывания.

Хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на последнем, пятом, этаже жилого дома по улице Ремезова произошел в воскресенье, 1 октября, после 21:00 по местному времени (19:00 мск). Как отмечалось, пожар перешел на кровлю и охватил площадь в 800 квадратных метров.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Мужчины отказываются от женщин и уединяются в лесу во имя тестостерона. Чего они добиваются и почему это выглядит смешно

    52-летняя ведущая снялась без бюстгальтера на работе

    Католикос назвал причины потери Арменией Нагорного Карабаха

    В Канаде гризли растерзал двух туристов

    В Тобольске потушили пожар в жилом доме после взрыва газа

    Эксперт рассказал о методике дроп-сетов для экономии времени на тренировках

    В США заявили о модернизации беспилотного «Призрака»

    Задержанный в Белоруссии украинский диверсант пожаловался на предательство Киева

    Кандидат в президенты США упрекнул Байдена в поддержке цензуры

    Три российских хоккеиста попали в топ-20 лучших действующих игроков НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости