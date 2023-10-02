В Тобольске потушили пожар в жилом доме после взрыва газа

В МЧС заявили, что пожар в пятиэтажном доме в Тобольске ликвидирован

Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Ремезова в Тобольске ликвидирован. Об этом сообщил ГУ МЧС по Тюменской области в своем Telegram-канале.

«Открытое горение ликвидировано. На данный период времени проходит проливка конструкций», — уточнил врио начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.

В результате происшествия три человека пострадали и были госпитализированы в ближайшее медучреждение. По данным МЧС, всего из здания эвакуировали 296 человек. Они разместились у родственников и в пункте временного пребывания.

Хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на последнем, пятом, этаже жилого дома по улице Ремезова произошел в воскресенье, 1 октября, после 21:00 по местному времени (19:00 мск). Как отмечалось, пожар перешел на кровлю и охватил площадь в 800 квадратных метров.