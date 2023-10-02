Главу российских судей назначили на матч «Шахтера» в Лиге чемпионов

Главу судей РФС Мажича назначили инспектором матча «Шахтера» в Лиге чемпионов

Главу судей Российского футбольного союза (РФС), серба Милорада Мажича назначили на матч «Шахтера» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мажич будет работать инспектором встречи против бельгийского «Антверпена». Обслужит матч словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем.

Матч между «Антверпеном» и «Шахтером» состоится 4 октября и начнется в 19:45 по московскому времени. В первом туре украинцы проиграли «Порту», а бельгийцы — «Барселоне». Таким образом, «Шахтер» и «Антверпен» располагаются на третьем и четвертом местах в турнирной таблице группы H соответственно.

Мажич был назначен руководителем департамента судейства РФС в конце июня 2023 года. Его контракт действует два года с возможностью продления еще на один.

