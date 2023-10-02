В Минздраве опровергли нехватку вакцин от полиомиелита в России

Минздрав: поставка вакцин от полиомиелита в регионы России идет по графику

Вакцины для профилактики полиомиелита поставляются по графику. Об этом, опровергая данные о нехватке препаратов, заявили в Минздраве России, передает ТАСС.

«Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику», — сообщили в ведомстве.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в некоторых регионах России начала ощущаться о нехватка вакцин для профилактики полиомиелита среди детей. По ее данным, в январе-сентябре 2023 года не состоялось 71,55 процента всех объявленных гостендеров на закупку таких средств. Год назад такой показатель был почти вдвое ниже и составил 43,63 процента.

До этого Минздрав опроверг данные, что в России снизилась доступность систем непрерывного мониторинга глюкозы. Там сообщали, что поставки таких систем идут в соответствии с заключенными контрактами.