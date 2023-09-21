В Минздраве опровергли сложности с поставками продукции для лечения диабета

Минздрав: сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы нет

В России нет сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом, реагируя на данные о проблемах с поставками, заявили в Минздраве, передает ТАСС.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что в России снизилась доступность аппаратов ирландско-американской компании Medtronic для лечения диабета из-за перебоев с импортом в связи с санкциями США. Компания производит продукцию для непрерывного контроля глюкозы, ее составные части попали в американский перечень продукции двойного назначения, из-за чего их импорт в Россию затруднился.

«В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) нет. Поставки НМГ идут в соответствии с заключенными контрактами», — сообщили в Минздраве.

Medtronic производит трансмиттеры — приборы, которые занимаются проверкой состояния пациентов с диабетом каждые несколько минут. В аппаратах есть датчик, который замеряет уровень глюкозы и меняется раз в несколько дней.

Ранее стало известно, что немецкие лекарства от инфаркта и инсульта «Микардис» и «Микардис-плюс» от фармацевтической компании Boehringer Ingelheim перестали поставлять в Россию — поставки прекратились летом 2022 года. Росздравнадзор, оценивая последствия прекращения поставок немецкого средства, сообщил, что это не повлияет на доступность в стране лекарств с действующим веществом телмисартан.