Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 21 сентября 2023Россия

В Минздраве опровергли сложности с поставками продукции для лечения диабета

Минздрав: сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы нет

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В России нет сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом, реагируя на данные о проблемах с поставками, заявили в Минздраве, передает ТАСС.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что в России снизилась доступность аппаратов ирландско-американской компании Medtronic для лечения диабета из-за перебоев с импортом в связи с санкциями США. Компания производит продукцию для непрерывного контроля глюкозы, ее составные части попали в американский перечень продукции двойного назначения, из-за чего их импорт в Россию затруднился.

«В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) нет. Поставки НМГ идут в соответствии с заключенными контрактами», — сообщили в Минздраве.

Medtronic производит трансмиттеры — приборы, которые занимаются проверкой состояния пациентов с диабетом каждые несколько минут. В аппаратах есть датчик, который замеряет уровень глюкозы и меняется раз в несколько дней.

Ранее стало известно, что немецкие лекарства от инфаркта и инсульта «Микардис» и «Микардис-плюс» от фармацевтической компании Boehringer Ingelheim перестали поставлять в Россию — поставки прекратились летом 2022 года. Росздравнадзор, оценивая последствия прекращения поставок немецкого средства, сообщил, что это не повлияет на доступность в стране лекарств с действующим веществом телмисартан.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский выдвинул России требования для завершения конфликта на Украине. Что входит в мирный план Киева?

    Сайты госорганов Крыма подверглись хакерской атаке

    Стало известно об отказе Пашиняна подавать в отставку

    Бывшая жена Моргенштерна назвала многотысячную сумму трат на уход за собой

    Власти России сообщили о сохранении проблем с выплатой пенсий за рубежом

    Названо имя следующего соперника Эдвардса в UFC

    Генсек ООН заявил об открытии человечеством врат в ад

    Бельгия захотела найти применение самолетам F-16 на Украине

    В Минздраве опровергли сложности с поставками продукции для лечения диабета

    Армяне Карабаха направились на встречу с представителями Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости