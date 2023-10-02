В регионах России заявили о нехватке вакцин для детей от полиомиелита

«Ъ»: в ряде регионов России сообщили о нехватке вакцин для детей от полиомиелита

В некоторых регионах России начала ощущаться о нехватка вакцин для профилактики полиомиелита среди детей, сообщила соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. Ее цитирует «Коммерсантъ».

Как сообщает газета со ссылкой на данные Headway Company, в январе-сентябре 2023 года не состоялось 71,55 процента всех объявленных гостендеров на закупку таких средств. Год назад такой показатель был почти вдвое ниже и составил 43,63 процента.

По мнению Обласовой, нехватка вакцин может быть, во-первых, связана с проведенной в начале года внеочередной дополнительной вакцинацией детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкессии. Во-вторых, это обсусловлено переходом на новый препарат — инактивированную вакцину «Полиоваксин», которую выпускают на рынок «Нанолек» и Центр имени Чумакова с апреля 2023 года.

«Полиоваксин», как пишет издание, является единственной оставшейся в стране инактивированной вакциной после того, как западные компании прекратили поставки подобных препаратов в России. В частности, прекратился импорт вакцины «Полиорикс» компании GlaxoSmithKline и «Имовакс Полио» компании Sanofi.

«Нанолек» сообщил, что регулярно подавал заявки на гостендеры, но заключить госконтракт на 825 млн рублей в рамках нацкалендаря прививок компании удалось только в июне 2023 года с третьей попытки. Это, по данным компании, производящей «Полиоваксин», связано с особенностями законодательства при госзакупках недавно зарегистрированных препаратов.

Ранее стало известно, что в в России снизилась доступность аппаратов ирландско-американской компании Medtronic для лечения диабета из-за перебоев с импортом в связи с санкциями США. Компания производит продукцию для непрерывного контроля глюкозы, ее составные части попали в американский перечень продукции двойного назначения, из-за чего их импорт в Россию затруднился. Впоследствии в Минздраве, реагируя на эти данные, заявили, что в России нет сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы.