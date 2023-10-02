В Госдуме предложили увеличить часть налогов

Депутат Госдумы Щапов призвал увеличить часть налогов ради бюджета страны

Для получения дополнительных доходов федерального бюджета необходимо поднять налоги для сверхбогатых россиян. Об этом в беседе с Ura.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По его словам, соответствующее предложение будет внесено на рассмотрение в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию. Депутат также отметил необходимость изменений во всей налоговой политике государства в среднесрочной перспективе. «Уже понятно, что противостояние с Западом — это надолго», — объяснил он, призвав найти новые источники для технологического и экономического развития.

Олигархи годами получали сверхприбыль и выводили из страны колоссальные доходы, не вкладывая часть заработанного в новые технологии и инфраструктуру, сказал он. «Наше предложение: увеличить нагрузку на сверхбогатых, на роскошь, на экспортеров ресурсов и поменять таможенную политику так, чтобы стимулировать развитие и ограничивать импорт в тех сферах, где есть отечественные товары», — заявил Щапов.

По мнению парламентария, России пока не удастся избежать роста госдолга, так как ведение специальной военной операции требует увеличенных расходов бюджета. «Значит, в краткосрочной перспективе придется занимать. Главное — делать это аккуратно, не разгоняя госдолг сверх тех объемов, когда мы уже не сможем его спокойно обслуживать», — отметил депутат.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами меньше 30 тысяч рублей в месяц. По мнению авторов инициативы, она поможет жителям страны с низкими доходами сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни. Парламентарии считают порог в 30 тысяч рублей оптимальным для отмены НДФЛ, так как эта сумма почти вдвое выше МРОТ (в 2023 году он составляет 16 242 рубля) и мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».