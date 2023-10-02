Кейт Миддлтон сравнили со Стивом Джобсом из-за нового наряда

Принцессу Уэльскую Кэтрин уличили в подражании стилю покойного основателя Apple Стива Джобса. Соответствующий материал публикует Page Six.

Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям встретились с генеральным директором Apple Тимом Куком и обсудили ряд вопросов, которые касались окружающей среды, психического здоровья и других общественно важных тем. Знаменитость надела бежевую водолазку бренда Gabriela Hearst за 690 долларов (68 тысяч рублей) в сочетании с брючным костюмом в полоску.

Пользователи сети сравнили монаршую особу с Джобсом из-за ее нового наряда: комментаторы обратили внимание на то, что предприниматель на протяжении многих лет носил аналогичные водолазки. «Возможно выбор одежды Кейт — это дань уважения Джобсу», «Приятно, что Миддлтон решила надеть водолазку в память о Джобсе», «Водолазка — милая деталь», — высказывались они.

В сентябре 2022 года журналисты People раскрыли тайный смысл украшений Кейт Миддлтон, которые она надела на траурную процессию по Елизавете II. Герцогиня Корнуолльская Кэтрин также вышла в свет в ювелирных изделиях из жемчуга, которые ранее принадлежали ее свекрови принцессе Диане.