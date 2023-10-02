Россиянам назвали незаконные изменения в квартире

Главный инспектор Крыма Разумовский: перепланировка жилья требует согласования

Любая перепланировка или переустройство квартиры требует согласования, рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» главный государственный жилищный инспектор Крыма Дмитрий Разумовский.

Разумовский напомнил, что жилье можно как перепланировать, так и переустроить. Первое подразумевает изменение конфигурации помещения, второе — это замена или перенос инженерных сетей, а также электрического, санитарно-технического или другого оборудования. И то и другое требует согласования и внесения изменений в технический паспорт. По словам специалиста, в противном случае собственник не сможет продать квартиру или оформить акт дарения.

Как правило, вопросом согласования занимается департамент архитектуры. С обращением владелец недвижимости должен обратиться в местную администрацию, предоставив проект перепланировки.

После того, как россиянин согласовал изменения и сделал ремонт, на место должна приехать комиссия, чтобы проверить, насколько перепланировка или переустройство соответствуют заявленным в проекте. Затем в официальные документы вносятся изменения, после чего собственник наделяется правом проводить любые сделки со своей недвижимостью.

Эксперт добавил, что если изменения затрагивают общее имущество, они должны быть согласованы общим собранием собственников. Например, оно может потребоваться при установке кондиционера на фасаде, поскольку большинство домов не имеют специальных углублений под устройство. Оно также потребуется при перестройке несущих конструкций, поскольку они являются общим имуществом.

Разумовский также рассказал о способе узаконить уже внесенные изменения. Собственнику жилья нужно сделать проект и обратиться в орган местного самоуправления. «Дальнейшая процедура будет выглядеть так: отказ, обращение в суд, который назначит экспертизу проекта», — сообщил он. Если экспертиза будет положительной, суд постановит узаконить перепланировку. А если изменения не согласуют, собственнику придется вернуть квартиру в первоначальный вид.

По его словам, администрация или суд, скорее всего, не согласуют следующие изменения: сносы несущих стен, особенно на нижних этажах, обустройство санузлов или ванн над жилыми помещениями, изменение конфигурации систем тепло- и газоснабжения. В последнем случае речь в том числе идет о переходе на автономное отопление, если в квартире предусмотрено центральное.

Если жильцы дома подозревают, что их соседи делают незаконную перепланировку, они могут обратиться в управляющую компанию. Тогда соседу придется либо узаконить работы, либо отказаться от них.

Ранее стало известно, что около 40 процентов россиян оказались недовольны ремонтом застройщика после покупки новостройки, а 67 процентов из них рассказали, что планируют его изменить в ближайшее время или уже сделали это. При этом только четыре процента россиян отметили, что делают капитальный ремонт или перепланировку после покупки жилья.