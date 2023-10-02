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09:06, 2 октября 2023Россия

Пьяный петербуржец преследовал мать с ребенком и попал на видео

«Mash на Мойке»: в Санкт-Петербурге пьяный мужчина преследовал мать с ребенком

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина преследовал мать с ребенком и попытался выбить дверь в подъезд. Его действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике видно, как женщина с мальчиком забегают в подъезд. Их едва не настигает агрессивный незнакомец. Когда горожанка с сыном оказываются внутри, он выбивает кулаком стекло в двери.

По сведениям издания, все произошло на 10-й Советской улице. Мужчина справлял нужду в арке дома, заметил женщину с сыном подростком и побежал за ними.

Петербурженка с ребенком не пострадали, однако испытали сильный шок.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина напал на четвероклассника и пытался затащить его за гаражи.

Полицейские объявили нападавшего в розыск. Согласно ориентировке, это мужчина 50-60 лет с седой бородой. В момент преступления он был одет в голубые джинсы и черное худи.

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    Анна Щербакова
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