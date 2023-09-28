Россиянин напал на четвероклассника и пытался затащить его за гаражи

KP.RU: в Приморье мужчина напал на школьника и пытался затащить его за гаражи

Во Владивостоке мужчина напал на четвероклассника и пытался затащить его за гаражи. Об этом сообщило издание KP.RU.

По предварительным данным, вечером 27 сентября в столице Приморья неизвестный схватил школьника за руку. Россиянин стал тянуть ребенка в безлюдное место, в сторону гаражных комплексов. Мальчик сумел отбиться своими силами и убежал. Физически четвероклассник не пострадал, однако после случившегося находится в шоковом состоянии.

Сотрудники полиции объявили нападавшего в розыск. Согласно ориентировке, это мужчина 50-60 лет с седой бородой. В момент преступления он был одет в голубые джинсы и черное худи.

Ранее сообщалось, что житель Камчатки приревновал знакомую к 14-летнему подростку и напал на него с ножом. Пострадавшего доставили в медучреждение, подозреваемого задержали.