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08:29, 2 октября 2023Мир

Зеленского предупредили о желании Германии связаться с Россией

Премьер Польши предупредил Зеленского о желании Германии заключить союз с РФ

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на тесный союз с Германией, однако та всегда будет стремиться к взаимопониманию с Россией. Слова политика приводит Gazeta Prawna.

«Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», — добавил он, обратившись с напоминанием к Зеленскому. Также Моравецкий указал, что Зеленский недавно произнес в ООН «очень неуместные слова».

Ранее журналистка польского государственного телеканала TVP Доминика Косич заявила, что Германия и Франция пообещали Украине быстрое вступление в Евросоюз, если Киев поможет «свергнуть» нынешнее правительство Польши.

Позднее официальный представитель украинского МИД Олег Николенко сказал, что Украина не получала предложения от Германии и Франции помочь в свержении властей Польши ради членства в Европейском союзе (ЕС).

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    Екатерина Подвигина
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