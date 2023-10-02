Зеленского предупредили о желании Германии связаться с Россией

Премьер Польши предупредил Зеленского о желании Германии заключить союз с РФ

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на тесный союз с Германией, однако та всегда будет стремиться к взаимопониманию с Россией. Слова политика приводит Gazeta Prawna.

«Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», — добавил он, обратившись с напоминанием к Зеленскому. Также Моравецкий указал, что Зеленский недавно произнес в ООН «очень неуместные слова».

Ранее журналистка польского государственного телеканала TVP Доминика Косич заявила, что Германия и Франция пообещали Украине быстрое вступление в Евросоюз, если Киев поможет «свергнуть» нынешнее правительство Польши.

Позднее официальный представитель украинского МИД Олег Николенко сказал, что Украина не получала предложения от Германии и Франции помочь в свержении властей Польши ради членства в Европейском союзе (ЕС).