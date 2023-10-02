Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:57, 2 октября 2023Мир

В Нидерландах пожаловались на нехватку мест для украинских беженцев

NRC: мэр Утрехта призвала выделить для беженцев с Украины допместа в регионах

Фото: Phil Noble / Reuters

Центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте пожаловался, что достиг предела вместимости из-за наплыва переселенцев. Об этом пишет NRC.

В учреждении, рассчитанном на 100 человек, теперь проживает в два раза больше людей. Мэр города Шарон Дейксма призвала регионы выделить больше мест для размещения беженцев с Украины, поскольку в «Нидерландах уже заняты 99 процентов приютов». Она не исключила закрытия центра в Утрехте из-за нехватки мест, если не появятся новые пункты приема.

Директор Утрехтского региона безопасности Япа Донкер признался, что не ожидал такого наплыва украинских беженцев. «В прошлом году приходили по пять человек в день; за один вчерашний день их было 45», — заявил он.

При этом, отмечает газета, в последнее время «в приют в Утрехте приходят в основном одинокие мужчины, не желающие воевать в армии, а также студенты с Украины».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что механизм солидарности ЕС по распределению нелегальных мигрантов неадекватно отражает вклад страны в помощь украинским беженцам. Он хочет, чтобы учитывалась помощь литовского народа бегущим гражданам Украины и Белоруссии.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе встревожились из-за возможного ослабления помощи Украине от США

    В Нидерландах пожаловались на нехватку мест для украинских беженцев

    Италия взяла шефство над восстановлением Одессы

    От Маккарти потребовали раскрыть подробности сделки с Байденом по Украине

    В Подмосковье пробежавшая за стеллажами супермаркета крыса попала на видео

    Уличный музыкант в Варшаве отказался прекратить петь на русском языке

    Австралия передаст Украине систему-убийцу дронов Slinger

    Главу российских судей назначили на матч «Шахтера» в Лиге чемпионов

    Польша высказалась о нормализации отношений с Украиной

    «Ведьма» из Петербурга получила штраф после обмана более 40 человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости