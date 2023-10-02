В Нидерландах пожаловались на нехватку мест для украинских беженцев

NRC: мэр Утрехта призвала выделить для беженцев с Украины допместа в регионах

Центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте пожаловался, что достиг предела вместимости из-за наплыва переселенцев. Об этом пишет NRC.

В учреждении, рассчитанном на 100 человек, теперь проживает в два раза больше людей. Мэр города Шарон Дейксма призвала регионы выделить больше мест для размещения беженцев с Украины, поскольку в «Нидерландах уже заняты 99 процентов приютов». Она не исключила закрытия центра в Утрехте из-за нехватки мест, если не появятся новые пункты приема.

Директор Утрехтского региона безопасности Япа Донкер признался, что не ожидал такого наплыва украинских беженцев. «В прошлом году приходили по пять человек в день; за один вчерашний день их было 45», — заявил он.

При этом, отмечает газета, в последнее время «в приют в Утрехте приходят в основном одинокие мужчины, не желающие воевать в армии, а также студенты с Украины».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что механизм солидарности ЕС по распределению нелегальных мигрантов неадекватно отражает вклад страны в помощь украинским беженцам. Он хочет, чтобы учитывалась помощь литовского народа бегущим гражданам Украины и Белоруссии.