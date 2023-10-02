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14:52, 2 октября 2023Среда обитания

Выступавший на Первом канале комик рассказал о квартире в Батуми

Покинувший Россию комик Романов захотел сдавать квартиру в Батуми

Кадр: «Дмитрий Романов» / YouTube

Популярный комик Дмитрий Романов, выступавший в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, захотел сдавать свою квартиру в городе Батуми в Грузии. О планах на недвижимость он рассказал во время стендапа, опубликованного на его YouTube-канале.

«Купил квартиру в Батуми. Навряд ли я там буду жить, скорее всего буду сдавать эту квартиру», — поделился Романов. Он отметил, что приобрел жилье до того, как впервые посетил город. Комик приехал в Батуми после покупки недвижимости, при этом город ему не понравился.

В сентябре покинувший Россию Романов раскрыл, сколько зарабатывает за границей. По его словам, один концерт приносит в среднем пять тысяч евро (примерно 520 тысяч рублей). Это примерно столько же, сколько комик зарабатывал, когда выступал в России.

Ранее стендап-комик Данила Поперечный рассказал о своем первом впечатлении от калифорнийского Лос-Анджелеса, в котором он на данный момент проживает вместе с женой, блогершей Полиной Чистяковой. Поперечный признался, что ему и его супруге не понравился город во время первого визита.

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    Александра Качан
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