Российские авиакомпании попросили повысить стоимость билетов на полеты по стране
Российские авиакомпании попросили ввести ежегодную индексацию субсидий на региональные перевозки или повысить стоимость билетов на полеты по стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
С таким предложением выступила авиакомпания S7, свой проект она представила на Стратегическом форуме гражданской авиации. Уточняется, что речь идет о рейсах между региональными аэропортами в обход Москвы, а также маршрутах между центральными регионами и Крымом, Калининградом и Дальним Востоком.
В S7 отметили, что тарифы на внутренние перевозки и размер субсидирования не менялись с момента запуска программы госфинансирования в 2013 году, поэтому их необходимо пересмотреть. По данным перевозчика, сейчас региональный рейс окупается, только если загрузка превышает 85 процентов.
Инициативу S7 поддержали и другие российские перевозчики. В Red Wings сочли индексацию субсидий оправданной, но призвали избегать резкого роста цен для пассажиров. В «Азимуте» тоже поддержали инициативу S7 при условии увеличения финансирования из бюджета, что позволило бы предотвратить сокращение полетной программы.
Как выяснило издание, S7 планирует направить свои предложения в Росавиацию.
Ранее стало известно, что мировые авиаперевозчики собрались включить в стоимость билетов на самолеты пункт о декарбонизации отрасли ради борьбы с глобальным изменением климата. Переход авиации на более чистые виды топлива приведет к повышению тарифов, а также сокращению числа маршрутов и авиакомпаний.