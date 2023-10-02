Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:32, 2 октября 2023Путешествия

Российские авиакомпании попросили повысить стоимость билетов на полеты по стране

Авиакомпания S7 предложила повысить тарифы на региональные перевозки

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российские авиакомпании попросили ввести ежегодную индексацию субсидий на региональные перевозки или повысить стоимость билетов на полеты по стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

С таким предложением выступила авиакомпания S7, свой проект она представила на Стратегическом форуме гражданской авиации. Уточняется, что речь идет о рейсах между региональными аэропортами в обход Москвы, а также маршрутах между центральными регионами и Крымом, Калининградом и Дальним Востоком.

В S7 отметили, что тарифы на внутренние перевозки и размер субсидирования не менялись с момента запуска программы госфинансирования в 2013 году, поэтому их необходимо пересмотреть. По данным перевозчика, сейчас региональный рейс окупается, только если загрузка превышает 85 процентов.

Материалы по теме:
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Промо
19 апреля 2023
Цены на авиабилеты взлетят в ближайшие годы. Почему пассажирам придется заплатить за появление безвредного топлива?
Цены на авиабилеты взлетят в ближайшие годы.Почему пассажирам придется заплатить за появление безвредного топлива?
12 сентября 2023

Инициативу S7 поддержали и другие российские перевозчики. В Red Wings сочли индексацию субсидий оправданной, но призвали избегать резкого роста цен для пассажиров. В «Азимуте» тоже поддержали инициативу S7 при условии увеличения финансирования из бюджета, что позволило бы предотвратить сокращение полетной программы.

Как выяснило издание, S7 планирует направить свои предложения в Росавиацию.

Ранее стало известно, что мировые авиаперевозчики собрались включить в стоимость билетов на самолеты пункт о декарбонизации отрасли ради борьбы с глобальным изменением климата. Переход авиации на более чистые виды топлива приведет к повышению тарифов, а также сокращению числа маршрутов и авиакомпаний.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия отказалась закупать газ у России

    Россияне назвали главную цель перед выходом на пенсию

    Назван срок завершения скоростной трассы между Москвой и Петерубргом

    Дочь Резцовой назвала причины своего перехода в сборную Финляндии по биатлону

    «Патриоты России» извинились за публикацию о чеченском отряде «Ахмат»

    Режиссер «Гардемаринов» устроила конфликт на красной дорожке премьеры

    В США заявили о потере силы сдерживания против России

    Ирина Шейк возмутила фанатов постаревшим видом на модном показе

    Глава МИД Италии отреагировал на принятие США бюджета без поддержки Киева

    Microsoft выпустит упрощенную версию Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости