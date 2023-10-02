Сексолог назвала неожиданные эрогенные зоны мужчин
Вопреки устоявшемуся мнению, эрогенные зоны мужчин находятся по всему телу, а не только в районе гениталий, рассказала клинический психолог, сексолог Виктория Куприянова. В комментарии «Ленте.ру» она назвала неожиданные места на мужском теле, прикосновение к которым доставит удовольствие.
По словам сексолога, помимо гениталий, у мужчин очень чувствительны стопы. При стимуляции центра стопы происходит приток крови к малому тазу, увеличивающий остроту приятных ощущений, объяснила Куприянова.
У некоторых мужчин зона между лопаток может быть очень эрогенной. Во время интимных ласк можно целовать его туда или сделать легкий массаж, от этого он быстрее возбудится
Во время интимной близости следует мягко массировать уши, советует сексолог. Для многих мужчин, отметила она, уши являются эрогенной зоной. Кроме того, сильное возбуждение вызывают поцелуи и ласки вокруг и внутри уха.
Сексолог призвала не забывать и про ласки внутренней и задней части бедра. По ее словам, ягодичная складка может быть эрогенной зоной мужчины при деликатной прелюдии (легких покусываниях и шлепках, поцелуях).
В беседе с «Лентой.ру» Куприянова обратила внимание, что крестец имеет связанный с гениталиями нерв. Поэтому массаж крестцовой зоны может доставить удовольствие партнеру.
Ласки сосков и груди вокруг них тоже возбудят мужчину, полагает сексолог. Однако при этом нужно действовать деликатно, так как соски — весьма чувствительная часть тела.
Еще одной яркой эрогенной зоной является предстательная железа, расположенная в области заднего прохода. Массаж простаты способен доставить яркий оргазм, однако важна психологическая готовность мужчины. Стимуляция простаты возможна не только через задний проход, но и через область между мошонкой и анусом
Сексолог добавила, что языком можно ласкать веки и десны мужчины, а также пальцы рук и ног.
Ранее сексолог Алина Максимова дала советы мужчинам, страдающим из-за бурной прошлой личной жизни жен. Она призвала не задавать женщинам вопросы на эту тему.