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09:43, 29 сентября 2023Забота о себе

Страдающим из-за интимного прошлого жен мужчинам дали совет

Фото: Jeremy Perkins / Unsplash

Психолог и сексолог Алина Максимова посоветовала не расспрашивать жен о сексуальной жизни до брака, чтобы потом не переживать о том, что давно прошло. Мужьям, которые страдают из-за прошлого избранниц, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» дала советы в беседе с «Лентой.ру».

Сексолог предупредила, что не нужно выпытывать у жен, как они жили до встречи с мужьями, сколько у них было партнеров и другую подобную информацию. По ее словам, не все способны адекватно воспринимать услышанное, и таких людей знания о прошлом партнерши могут откровенно мучить.

У кого-то может возникнуть ревность, боль, неуверенность, зависть и даже злость. У кого-то — мысли, что жена — распутная женщина, что она непременно должна сравнивать мужа с бывшими любовниками. Однако это лишь убеждения и с ними можно бороться

Алина Максимовапсихолог, сексолог

Если женщина не интересуется другими мужчинами, заботится о супруге, любит его и уделяет ему внимание, то мужчине не о чем беспокоиться, уверяет собеседница «Ленты.ру». По ее словам, тревожащие мысли нужно выбросить из головы и жить счастливо.

Иначе обстоит ситуация, продолжила Максимова, если жена сравнивает и не просто в фантазиях, а даже на словах. Женщина может заявить следующее: «Вот мой бывший...» или «Все предыдущие мужчины...» В этом случае стоит спокойно поговорить и рассказать, насколько неприятны подобные сравнения. Психолог рекомендует во время беседы объяснить, что подобные слова ранят. Дальше следует вместе обсудить способы сделать совместную жизнь, в том числе интимную, лучше, чтобы избегать сравнений.

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«Подумайте также над тем, что она выбрала именно вас для долгих отношений. Она с вами находится физически и изо дня в день выбирает вас. Это дорогого стоит! Ошибки и эксперименты в молодости — это нормально и естественно. Постарайтесь понять и принять ее», — призвала напоследок Максимова.

Ранее эксперт по отношениям Колин Нолан дала совет женщине, чьи друзья негативно отреагировали на ее развод. Нолан посоветовала дать им время остыть и принять перемены.

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    Вера Владзиевская
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