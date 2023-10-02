«Сочи» прервал серию побед СКА в КХЛ

«Сочи» обыграл СКА 5:4 и прервал четырехматчевую серию побед армейцев в КХЛ

«Сочи» победил на своей арене петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. У сочинцев отличились Матвей Мичков, Амир Гараев (дубль), Никита Феоктистов и Кирилл Рассказов. У армейцев голами отметились Арсений Грицюк (дубль), Василий Глотов и Алекс Гальченюк. Таким образом, «Сочи» прервал четырехматчевую серию побед СКА.

В параллельном матче московское «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар», ЦСКА разгромил «Витязь», а «Локомотив» оказался сильнее «Спартака». Ранее минское «Динамо» обыграло «Барыс» 3:0.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.