Стало известно об испытаниях российского ядерного «Буревестника»

NYT: Россия готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем

Россия готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем с дальностью полета тысячи километров, известной как «Буревестник». Об этом стало известно американской газете The New York Times (NYT).

К подобным выводам издание пришло, проанализировав передвижение самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля, где ранее, вероятно, проводились испытания перспективного оружия.

В августе 2019 телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом американской разведки, сообщил, что взрыв на военном полигоне под городом Северодвинском в Архангельской области, произошедший в том же месяце, случился во время попытки поднять ракету «Буревестник» со дна моря.

В ноябре 2018 года в Twitter журналист издания The Diplomat Анкит Панда сообщил, что «Буревестник» получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» была впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».