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17:13, 2 октября 2023Наука и техника

Стало известно об испытаниях российского ядерного «Буревестника»

NYT: Россия готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем с дальностью полета тысячи километров, известной как «Буревестник». Об этом стало известно американской газете The New York Times (NYT).

К подобным выводам издание пришло, проанализировав передвижение самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля, где ранее, вероятно, проводились испытания перспективного оружия.

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В ноябре 2018 года в Twitter журналист издания The Diplomat Анкит Панда сообщил, что «Буревестник» получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» была впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».

Оружие России: на страже Родины
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    Иван Потапов
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