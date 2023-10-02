Стала известна дата рассмотрения вопроса Римского статута парламентом Армении

Парламент Армении рассмотрит вопрос о ратификации Римского статута 3 октября

Национальное собрание Армении 3 октября рассмотрит вопрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), передает ТАСС.

«Обсуждать принятие Римского статута МУС и принятие декларации об обратном признании юрисдикции МУС в соответствии с пунктом 3 статьи 12 статута», — говорится в повестке заседания парламента страны.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России предупредило, что ратификация Римского статута со стороны Еревана приведет к самым негативным последствиям для отношений с Москвой.

При этом Армения предлагала Москве подписать двухстороннее соглашение, чтобы юридически решить вопрос о статуте.