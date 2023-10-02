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11:31, 2 октября 2023Интернет и СМИ

Звезда ТНТ спародировал танец Бритни Спирс с ножами

Российский стендап-комик, бывший резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Илья Соболев спародировал американскую певицу Бритни Спирс, исполнившую танец с ножами. Видео он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ролике звезда ТНТ в нижнем белье и завязанной черной рубашке исполнил танец, держа в руках два ножа. «Купил себе новые ножи. Как вам?» — подписал он публикацию.

«Бритни, ты супер!», «Лучше оригинала», «Я мечтаю, чтобы Бритни увидела это видео», — пошутили в комментариях под роликами пользователи

Бритни Спирс опубликовала ролик, в котором она танцует с кухонными ножами 26 сентября, Позднее исполнительницу посетила полиция Лос-Анджелеса. Поводом для визита стали многочисленные обращения зрителей, встревоженных необычной постановкой. После этого Спирс обратилась к поклонникам и заверила их, что им не следует волноваться за нее. Она также подчеркнула, что ножи в ее руках были ненастоящими.

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    Мария Большакова
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