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12:59, 2 октября 2023Россия

В России боец ЧВК «Вагнер» до смерти забил четырехлетнюю девочку

Под Липецком боец ЧВК «Вагнер» до смерти забил четырехлетнюю девочку

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Липецкой области боец ЧВК «Вагнер» до смерти забил четырехлетнюю девочку. Мужчина приехал в регион в отпуск, сообщает Telegram-канал Baza.

31-летний россиянин поссорился с бывшей женой и сильно избил ее. Затем ему под руку попала дочь женщины от первого брака. Вагнеровец несколько раз ударил ее по голове.

Избитая девочка скончалась. Мужчину задержали.

Ранее в Свердловской области избитый на улице вагнеровец умер, не приходя в сознание. Мужчина впал в кому после драки, причиной которой стал конфликт с одним из местных жителей. Смерть участника спецоперации подтвердила его мать.

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    Алан Босиков
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