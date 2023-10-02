В России боец ЧВК «Вагнер» до смерти забил четырехлетнюю девочку

Под Липецком боец ЧВК «Вагнер» до смерти забил четырехлетнюю девочку

В Липецкой области боец ЧВК «Вагнер» до смерти забил четырехлетнюю девочку. Мужчина приехал в регион в отпуск, сообщает Telegram-канал Baza.

31-летний россиянин поссорился с бывшей женой и сильно избил ее. Затем ему под руку попала дочь женщины от первого брака. Вагнеровец несколько раз ударил ее по голове.

Избитая девочка скончалась. Мужчину задержали.

Ранее в Свердловской области избитый на улице вагнеровец умер, не приходя в сознание. Мужчина впал в кому после драки, причиной которой стал конфликт с одним из местных жителей. Смерть участника спецоперации подтвердила его мать.