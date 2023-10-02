«Леруа Мерлен» стала крупнейшей иностранной компанией в России

Forbes: «Леруа Мерлен» возглавила топ-50 иностранных компаний в России

Французская сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» возглавила топ-50 крупнейших иностранных компаний в России. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes.

«Леруа Мерлен» впервые не раскрыла финансовую отчетность, поэтому для составления рейтинга использовалась оценка агентства INFOLine. По данным экспертов, в 2022 году выручка компании в России составила 529,7 миллиарда рублей. Второе место заняла японская табачная компания JT Group с показателем в 432,6 миллиарда рублей и американская Philip Morris с выручкой в 399,9 миллиарда.

В топ-10 крупнейших иностранных корпораций также вошли производитель напитков из США PepsiCo (303,7 миллиарда рублей), французский ретейлер и владелец гипермаркетов «Ашан» Elo Group (292,6 миллиарда рублей), телекоммуникационный гигант и владелец бренда «Вымпелком» VEON (286,4 миллиарда рублей), немецкий ретейлер Metro AG (223,6 миллиарда рублей), производители продуктов питания Mars и Nestle (201,4 и 195 миллиарда рублей соответственно), а также китайский автоконцерн Chery (147,5 миллиарда рублей).

Из рейтинга выбыли сразу несколько автопроизводителей: бывший лидер Volkswagen Group, занимавшая третье место Renault и находившаяся на седьмом месте Toyota. Также топ-50 компаний покинули Apple (занимала пятую строчку) и Samsung (девятое место). Представительство США в рейтинге сократилось с 10 до 8 компаний, а Китая наоборот, выросло с 1 до 6. Также в списке впервые появились компании из Казахстана (Polymetal International — 13), Белоруссии («Торговый дом БелАЗ» — 38, Santa — 39) и Таиланда (CP Foods — 44 место).

24 марта 2023 года компания Adeo, управляющая сетью Leroy Merlin, решила передать свои магазины в России локальному менеджменту. Представитель компании заверил, что это никак не скажется на бизнесе, взаимоотношениях с партнерами и клиентами, а также не повлияет на работу сотрудников.

В апреле французский ретейлер заявил, что продаст свои склады. По словам источников, сделка пройдет в формате sale & leaseback, при котором бывший владелец объекта остается его арендатором. Замдиректора по ключевым клиентам Union Brokers Степан Щедров заявил, что так Leroy Merlin получит средства на развитие бизнеса в России в отсутствии финансирования со стороны головной структуры.