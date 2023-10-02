Пассажир описал полет при сильной турбулентности фразой «люди кричали, их рвало»

Летевший из Окленда в Квинстаун самолет Jetstar попал в сильную турбулентность

В Новой Зеландии летевший из Окленда в Квинстаун самолет авиакомпании Jetstar попал в сильную турбулентность. Подробностями истории поделилось местное издание New Zealand Herald.

18-летний пассажир рейса Дилан Стил рассказал, что при снижении самолета «начался ад». По его словам, люди кричали и их рвало.

«Я был рядом с крылом, поэтому смотрел в окно и видел, как оно хлопало, как кровавое перо. Было дико, я никогда в жизни не испытывал такой сильной турбулентности. Это было похоже на поездку на американских горках», — такими фразами описал свой полет Стил.

Пассажир добавил, что самолет сначала поднимался, а затем быстро опускался. «Я парил в воздухе на своем сиденье», — ужаснулся путешественник.

Представитель Jetstar, в свою очередь, заявил, что авиакомпания искренне извиняется перед клиентами за доставленные неудобства.

«Наши команды работают над тем, чтобы как можно быстрее доставить пассажиров к месту назначения, однако безопасность является нашим главным приоритетом», — отметили в Jetstar.

Ранее сообщалось, что восемь человек, среди которых были семь пассажиров и один член экипажа, угодили в больницу после сильной турбулентности во время полета. Непредвиденная ситуация произошла 25 сентября на рейсе авиакомпании JetBlue Airways из Гуаякиля (Эквадор) в Форт-Лодердейл (США).