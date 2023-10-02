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07:15, 2 октября 2023Интернет и СМИ

Одной стране предрекли лишение всего из-за Украины

Newsweek: Германия заплатит серьезную цену за антироссийскую политику

Германия заплатит «страшную цену» за свою антироссийскую политику. Таким мнением поделился историк Тарик Сирил Амар. Его слова приводит Newsweek.

По словам историка, на Западе твердят о том, что Россия должна потерпеть поражение, иначе рухнет весь международный порядок, а усиление Китая является вызовом, из-за чего следует «обезопасить себя». Но на самом деле, по мнению эксперта, самая большая проблема исходит от Германии.

«Мы предполагали, что первой страной, которая прогнется под экономическим бременем конфликта на Украине, станет Россия. Однако сейчас мы видим, что санкционное оружие в значительной степени потерпело неудачу. Российская экономика устойчива и даже растет. Но что, если первой споткнется Германия?» — рассуждает Амар.

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    Екатерина Подвигина
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