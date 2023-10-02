Мэра украинского города задержали при получении крупной взятки

СБУ задержала мэра Сум Лысенко на Украине при получении взятки на $38 тысяч

Мэра украинского города Сумы Александра Лыченко задержали при получении взятки в размере 1,4 миллиона гривен (38 тысяч долларов). Вместе с ним был задержан директор городского департамента инфраструктуры, об этом сообщили в Telegram-канале СБУ (Службы безопасности Украины).

«Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе», — рассказали в силовом ведомстве. Уточняется, что коррупционная схема коснулась предприятия по вывозу мусора, которое подозреваемые обложили «данью», потребовав для себя два миллиона гривен (около 54 тысяч долларов). В противном случае чиновники пообещали чинить препятствия организации.

Теперь мэра и его подчиненного подозревают в совершении преступления по статье «принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом». Позднее им будет избрана мера пресечения.

Ранее на Украине задержали чиновницу, пытавшуюся съесть сто долларов, полученных в качестве взятки. Экспертная комиссия, главой которой она являлась, требовала 3,2 тысячи долларов у военнослужащего за установление группы инвалидности его отцу, чтобы тот мог завершить службу.