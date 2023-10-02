В Windows 11 сломался искусственный интеллект

Windows Latest: в работе ассистента ИИ Copilot в Windows 11 нашли ошибки

Пользователи последнего обновления Windows 11 столкнулись с ошибками. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По словам журналистов медиа, проблемы появились у некоторых пользователей обновления Windows 11 Moment 4. Неполадки в том числе нашли при работе ассистента Microsoft Copilot, который задействует функции искусственного интеллекта (ИИ).

В частности, у владельцев ПК возникли ошибки при запуске Copilot. Также встроенное приложение может мешать работе других программ Windows. Кроме того, некоторые пользователи заметили, что в ОС сломались и другие сервисы.

Так, приложение «Проводник» стало работать медленнее. Также при перезагрузке системы Windows 11 могла продемонстрировать черный экран вместо заставки, обычно отображаемой при запуске ОС. Энтузиасты выяснили, что новая версия операционной системы оказалась несовместима с некоторыми драйверами AMD.

В конце сентября Microsoft представила глобальное обновление Moment 4 для Windows 11. В апдейте появилась поддержка искусственного интеллекта (ИИ) и программы Microsoft Copilot, а также графический редактор Paint с новыми функциями.