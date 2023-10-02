В США объяснили позиционирование русскими генералами Вашингтона как угрозы

Экс-агент ЦРУ Джонсон: русские генералы будут отвечать на экспансию США

Русские генералы позиционируют Вашингтон как угрозу, они видят агрессивную экспансию США и будут на нее отвечать объяснил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам Джонсона, мнение, что Россия якобы «представляет экзистенциальную угрозу» для Америки из-за имеющегося в распоряжении обширного ядерного арсенала, является абсурдным. Он напомнил, что США не единожды посылали свою армию в другие страны без одобрения мирового сообщества.

«США сделали так более чем с 200 странами! И кто после этого представляет экзистенциальную угрозу миру? — заявил экс-агент ЦРУ, припомнив вторжение американцев в Сирию, Ливию, Ирак, Афганистан, Сомали и другие государства. — Если бы вы были русским генералом или аналитиком в разведывательном ведомстве, вы были бы сумасшедшим, если бы не рассматривали США как существенную угрозу».

Бывший агент разведки добавил, что американцы разместили способные на ядерный заряд ракеты в Польше и Румынии, так что совокупность этих факторов говорит, что Россия вполне естественно реагирует на провокации Вашингтона.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на следующих выборах он выведет американские войска из ряда государств. «Многие из них нас ненавидят, а мы их защищаем. Все эти войска немедленно вернутся домой, и мы не будем тратить деньги на эти страны», — заявил политик.