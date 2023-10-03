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03:10, 3 октября 2023Мир

В России ответили на заявление США об участии Путина в саммите АТЭС

Посол Антонов: Москва самостоятельно определит уровень участия на саммите АТЭС

Москва самостоятельно определит уровень участия на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре в Сан-Франциско, роль американской стороны ограничивается только отправкой приглашения. Так посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на заявление госдепартамента США о том, что приезд российского президента Владимира Путина на саммит «не ожидается», в Telegram-канале ведомства.

«Решение вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение», — сказал Антонов.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер прокомментировал возможное участие Путина в саммите АТЭС, уточнив, что страна учтет собственные санкционные решения в отношении России. Посол РФ в Вашингтоне назвал это «прямым нарушением международных обязательств».

В Кремле также пока не обсуждалась возможность поездки Владимира Путина в США на АТЭС. Москва не ждет приглашения главы государства на форум, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    Александра Синицына
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