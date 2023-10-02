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21:27, 2 октября 2023Мир

В США высказались об участии Путина в саммите АТЭС

Госдепартамент: США не ожидают, что президент России Путин посетит саммит АТЭС
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер высказался об участии президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре в Сан-Франциско. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон не ожидает, что российский лидер посетит саммит. «Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь», — сказал он.

Миллер добавил, что не станет говорить о приглашениях для российской делегации. «Мы исполним свои обязательства как страны-хозяйки саммита, но мы будем учитывать и наши санкционные решения», — подчеркнул он.

Ранее Пекин раскритиковал решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС. «Они нарушают международную практику. Как страна-хозяйка они проводят эти мероприятия, в общепринятой международной практике необходимо направить приглашения для всех членов АТЭС», — сказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

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