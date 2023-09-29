Китай раскритиковал решение США по отношению к России

Посол КНР в России: Пекин против решения США не приглашать Россию на саммит АТЭС

Пекин раскритиковал решение США не приглашать Россию на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Китая в России Чжан Ханьхуэя.

«Они нарушают международную практику. Как страна-хозяйка они проводят эти мероприятия, в общепринятой международной практике необходимо направить приглашения для всех членов АТЭС, полноправных и полноценных», — сказал он.

По его словам, США занимают придирчивые и дискриминирующие позиции в отношении России, Пекин выступает против этого.

Ранее США решили не приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Это связано с санкционными ограничениями, объяснил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

