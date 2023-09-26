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06:17, 26 сентября 2023Мир

США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско

Посол России Бердыев заявил, что США не пригласят Путина на саммит АТЭС

Фото: Mikhail Metzel/Sputnik / Reuters

США не собираются приглашать на саммит АТЭС в Сан-Франциско лидеров ряда стран, в том числе и президента России Владимира Путина. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев, передает РИА Новости.

Он пояснил, что это связано с санкционными ограничениями. Дипломат отметил, что позиция Вашингтона «прискорбна», поскольку демонстрирует недобросовестность американской стороны и вносит политическую составляющую в экономический диалог.

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    Марина Совина
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