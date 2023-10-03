Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой сыграла свадьбу в Венеции

Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой отпраздновала свадьбу в Венеции

Американо-британская актриса и звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой и музыкант Малкольм Макрей отпраздновали свадьбу в Венеции. Об этом сообщает DailyMail.

На прошедшем в Италии пышном торжестве присутствовали 150 гостей, среди которых были замечены Кара Делевинь, Дженнифер Гарнер, Майлз Теллер с женой, Николас Холт и многие другие звезды. Аня Тейлор-Джой выбрала для празднования свадьбы бежевое платье в пол, расшитое камнями.

В июле прошлого года артистка тайно вышла замуж за своего избранника, в отношениях с которым состояла с 2021 года.

Сообщалось, что пара заключила брак на закрытой церемонии в здании суда США, после чего отправилась в Австралию, где Тейлор-Джой приступила к съемкам приквела фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Актриса и музыкант планировали организовать пышное торжество для друзей и близких после окончания съемок.

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