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Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж

Page Six: звезда сериала «Ход королевы» Ани Тейлор-Джой тайно вышла замуж

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

26-летняя актриса и звезда фильма «Сплит» и сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж. об этом сообщает Page Six.

Избранником артистки стал рок-музыкант Малкольм Макрей, с которым Тейлор-Джой начала встречаться больше года назад. По информации издания, пара заключила брак на закрытой церемонии в здании суда США, после чего отправилась в Австралию, где Тейлор-Джой приступила к съемкам приквела фильма «Безумный Макс: Дорога ярости».

Сообщается, что звезды планируют устроить пышную церемонию для друзей и близких по возвращении в Америку. Слухи о помолвке пары появились в начале лета, когда звезда «Сплита» была замечена с кольцом на безымянном пальце. Сама актриса предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни.

Ранее Аня Тейлор-Джой купила дом в Голливуде за 2,3 миллиона долларов.

В начале июля стало известно, что звезда «Дрянных девчонок» Линдси Лохан вышла замуж за арабского финансиста.

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Анастасия Астахова
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