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Линдси Лохан вышла замуж за арабского финансиста

Звезда «Дрянных девчонок» Линдси Лохан вышла замуж за арабского финансиста
Линдси Лохан

Линдси Лохан. Фото: Stephane Mahe / Reuters

36-летняя американская актриса и звезда фильма «Дрянные девчонки» Линдси Лохан вышла замуж в свой день рождения. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда опубликовала пост, из которого следует, что избранник артистки арабский финансист Бадер Шаммас стал ее супругом.

«Я самая счастливая женщина на свете! Ты нашел меня и знал, что я хочу обрести счастье и благодать одновременно. Я поражена тем, что ты мой муж. Ты — моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день», — написала актриса.

По информации Page Six, пара поженилась за несколько часов до празднования дня рождения актрисы. Церемония была закрытой: на ней присутствовали только члены семьи и близкие друзья Лохан и Шаммаса.

Актриса и финансист познакомились в Дубае в 2020 году, после чего начали встречаться. В ноябре 2021-го Шаммас сделал возлюбленной предложение, подарив кольцо с бриллиантом в шесть карат, на которое она ответила согласием.

Ранее стало известно, что певица Тейлор Свифт тайно обручилась с актером Джо Элвином после пятилетнего романа.

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Анастасия Астахова
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