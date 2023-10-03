В США предупредили ВСУ о негативных последствиях контрнаступления

Экс-аналитик ЦРУ Биб предупредил о проигрыше ВСУ при любом исходе наступления

Исход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет иметь негативные последствия при любом раскладе: продолжение приведет к истощению военных ресурсов, а затягивание конфликта — к сокращению населения страны из-за эмиграции. Об этом предупредил бывший главный аналитик ЦРУ, специализирующийся на России, Джордж Биб, передает Responsible Statecraft.

«Если Украина продолжит атаковать, она рискует истощить свои все более скудные человеческие ресурсы и арсеналы боеприпасов до такой степени, что может стать уязвимой для новых наступлений России», — заявил Биб, отметив, что контрнаступление не удалось, а российская оборона слишком мощная.

По словам экс-аналитика, Украина больше не может и дальше затягивать конфликт, так как это негативно сказывается на социально-экономическом положении страны, для которой губительны как продвижение ВС РФ, так и тупик, то есть отсутствие прорывов со стороны ВСУ.

«Сам Зеленский также предупредил, что длительная война на истощение будет означать "развилку дорог для Украины" и "полностью милитаризованную экономику". Украина потеряет еще больше людей, как на передовой, так и из-за эмиграции», —отметил Биб.

Все это чревато для Украины тем, что она станет еще более зависима от Запада из-за отсутствия ресурсов для поддержания «стареющего и искалеченного военными действиями населения», заключил экс-аналитик.

Ранее западный аналитик объяснил бесполезность плана Зеленского. По его словам, Украине придется прекратить существование или согласиться с условиями России.