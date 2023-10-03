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11:58, 3 октября 2023Силовые структуры

Главу российского агрохолдинга осудили за хищения миллионов рублей

В Москве суд дал 6,5 года главе агрохолдинга «Русское молоко» Бойко-Великому

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Черемушкинский суд Москвы приговорил к 6,5 года лишения свободы главу агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого за хищения средств в ростовском банке «Кредит Экспресс». Об этом сообщает «Интерфакс».

Бизнесмен признан виновным по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и 174 УК РФ («Легализации денежных средств»). Его отправят отбывать наказание колонию общего режима.

Бойко-Великий был взят под стражу в зале суда. Его сообщники из банка получили от двух до семи лет заключения.

Бизнесмен был арестован в 2019 году по обвинению в хищении 500 тысяч долларов. По версии следствия, преступление было совершено в 2014 году, когда со счета одного из клиентов банка «Кредит-экспресс» исчезли деньги. Адвокат утверждает, что Бойко-Великий не похищал средства, а заключил с владельцем счета договор займа. Позже бизнесмен погасил долг, что подтверждается нотариально заверенными расписками.

Бойко-Великий известен своими ультраправославными взглядами. Он запретил работать в своей компании некрещеным людям, обязал всех сотрудников пройти курс православной культуры, а также приказал обвенчаться тем, кто еще этого не сделал.

Также он был сторонником ряда конспирологических теорий, среди которых — связь штрих-кодов на упаковке товаров с печатью Сатаны и теория о том, что найденные в Поросенковом логе в Екатеринбурге в 1991 и 2007 годах останки не принадлежат членам царской семьи, а истинные мощи причисленных к лику святых членов монаршего дома были погребены в Ганиной яме.

В 2022 году Бойко-Великого заподозрили в поджоге могилы Романовых в Поросенковом логе. В приемной бизнесмена опровергли его причастность к инциденту.

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    Любовь Ширижик
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