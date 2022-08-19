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Российского бизнесмена заподозрили в поджоге могилы Романовых

Православного бизнесмена Бойко-Великого заподозрили в поджоге могилы Романовых

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Православного бизнесмена Василия Бойко-Великого, основателя компании «Рузское молоко», заподозрили в поджоге могилы Романовых в Поросенковом логе в Екатеринбурге. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин.

По его словам, это уже второй случай осквернения могилы, где были погребены останки расстрелянных в Ипатьевском доме российского императора Николая II Романова, его супруги Александры Федоровны, детей и слуг. Предыдущий случился в декабре 2021 года — водитель машины с буром и его сопровождающий заявили, что работы ведутся по распоряжению Бойко-Великого. Новый инцидент на мемориале произошел в мае 2022 года.

«Декабрьские события имели продолжение. 3 мая на территории [объекта культурного наследия Поросенков лог] произошел поджог. МЧС провело свои экспертизы и черным по белому написало: поджог», — рассказал «Ленте.ру» Коровин. Он отметил, что, несмотря на заключение МЧС, полиция не стала возбуждать даже административного дела.

Гендиректор благотворительного фонда добавил, что руководство уже подало заявление в суд на бизнесмена и сотрудников полиции, отказавшихся заниматься расследованием осквернения могилы. В действиях Бойко-Великого в фонде усматривают признаки статьи 243 УК («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

Бизнесмен Бойко-Великий известен как сторонник ряда конспирологических теорий, среди которых — связь штрих-кодов на упаковке товаров с печатью Сатаны и теория о том, что найденные в Поросенковом логе в 1991 и 2007 годах останки не принадлежат членам царской семьи, а истинные мощи причисленных к лику святых членов монаршего дома были погребены в Ганиной яме.

В 2020 году подлинность «екатеринбургских» останков подтвердила историко-архивная экспертиза, однако официально РПЦ по сей день не признает этого факта. Бывший глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявлял, что доказательства истинности мощей убедительны, однако окончательное решение должен принять Архиерейский собор, который по состоянию на август 2022 года так и не был проведен.

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Дмитрий ОкуневВалерий Розенберг
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