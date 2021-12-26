Российский бизнесмен раскопал могилу Романовых под Екатеринбургом

Бизнесмена Василия Бойко-Великого обвинили в проведении незаконных раскопок на месте захоронения останков Романовых под Екатеринбургом. Об этом рассказал порталу Е1 руководитель благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин.

По его словам, 25 декабря на Старую Коптяковскую дорогу заехала буровая машина. Водитель машины и его сопровождающий заявили, что работы ведутся по распоряжению Бойко-Великого. Уточняется, что они пробурили около восьми отверстий.

«Он и его сторонники не верят в подлинность останков Романовых, проводят всевозможные конференции, пытаются уличить мемориал в подлоге», — заявил Коровин. Он подчеркнул, что никаких документов, необходимых для проведения подобных работ на объекте культурного наследия, у рабочих не было. Руководитель фонда добавил, что уже написал заявление в полицию.

Последний российский император Николай II, его жена, дети и приближенные были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в помещении дома Ипатьевых в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. На этом месте в 2000-2003 годах в Екатеринбурге был построен Храм-на-Крови.

В 2020 году подлинность «екатеринбургских» останков подтвердила историко-архивная экспертиза.